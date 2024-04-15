"Я счастлив": главный тренер Интера прокомментировал ситуацию с новым контрактом

Симоне Индзаги не скрывает своего желания продолжить сотрудничество с будущим чемпионом Италии.

Действующий контракт Симоне Индзаги с миланским Интером рассчитан до лета 2025 года.

На фоне успехов клуба, который приближается к своему юбилейному двадцатому чемпионству Италии, ведутся разговоры о новом соглашении для 48-летнего специалиста.

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Сам главный тренер "нерадзурри" заявил, что продление контракта не станет проблемой. Но обсуждаться данный вопрос будет уже по окончанию сезона.

"Я очень счастлив здесь. В конце сезона мы обсудим мой контракт. Я уверен, у нас не возникнут проблемы при переговорах о продлении сотрудничества", - цитирует итальянца Фабрицио Романо.

Стоит отметить, что Интер может досрочно стать чемпионом Италии уже в следующем туре, когда "змеи" встретятся с Миланом в рамках дерби. Команда Индзаги опережает своего соседа, который идет вторым, на 14 очков за шесть туров до финиша.

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