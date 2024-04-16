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Один из лидеров Лацио отказался от перехода в Ювентус ради клуба из Бразилии

Андерсон вернется на родину.
Сегодня, 10:20
Фелипе Андерсон / Getty Images
Фелипе Андерсон / Getty Images

Вингер Лацио Фелипе Андерсон объявил о своем уходе из клуба по завершении текущего сезона.

31-летний бразилец отказался подписывать новое соглашение с римлянами и решил перейти в Палмейрас.

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Его контракт с новым клубом будет действовать до 31 декабря 2027 года. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

Несмотря на предложение Ювентуса, игрок решил вернуться в Бразилию из-за семейных обстоятельств.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: лацио Фелипе Андерсон

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