Один из лидеров Лацио отказался от перехода в Ювентус ради клуба из Бразилии

Вингер Лацио Фелипе Андерсон объявил о своем уходе из клуба по завершении текущего сезона.

31-летний бразилец отказался подписывать новое соглашение с римлянами и решил перейти в Палмейрас.

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Его контракт с новым клубом будет действовать до 31 декабря 2027 года. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

Несмотря на предложение Ювентуса, игрок решил вернуться в Бразилию из-за семейных обстоятельств.

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