Байер побил рекорд по количеству матчей без поражений в топ-5 чемпионатов

В рамках четвертьфинала Лиги Европы ББайер ушел от поражения в матче с Вест Хэмом, забив на последних минутах.

Как сообщает статистический портал Squawka, леверкузенцы провели без поражений 44 матча подряд, побив рекорд среди клубов топ-5 чемпионатов Европы.

Команда Хаби Алонсо превзошла результат Ювентуса Массимилиано Аллегри, который этот коллектив установил в 2012 году, не проигрывая соответственно 43 поединка.

Отметим, в этом сезоне "фармацевты" не проиграли вообще ни одного матча.

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