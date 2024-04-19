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Сборная Германии может досрочно расторгнуть контракт с Нагельсманном при одном условии

Специалист не был против включения данной опции в соглашение.
Сегодня, 20:30
Юлиан Нагельсманн / Getty Images
Юлиан Нагельсманн / Getty Images

Новый контракт Юлиана Нагельсманна с Немецким футбольным союзом (DFB) имеет один интересній пункт, пишет Bayern & Germany, ссылаясь на журналистов Bild.

Напомним, ранее немецкий специалист решил продлить контракт с Бундестим до окончания Евро-2026.

Однако соглашение может быть растрогнуто ранее в одностороннем порядке, если Нагельсманн не выведет команду в плей-офф Евро-2024.

Тогда DFB уволит тренера и им не придется віплачивать Нагельсманну зарплату до окончания контракта.

Интересно, что сам специалист не возражал против включения такого пункта, так как он полностью уверен в успехе своей команды.

Ранее также сообщалось, что Бавария нашла нового кандидата на пост главного тренера.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Юлиан Нагельсманн

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