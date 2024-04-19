Капитан Реала принял решение покинуть летом клуб
Начо определился со своим будущим.
Защитник Начо Фернандес сообщил руководству Реала, что покинет клуб летом.
34-летний испанец, выросший в мадридской команде, принял решение уйти по окончании текущего сезона, сообщает Marca.
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Напомним, Фернандес дебютировал за Реал в Ла Лиге в 2011 году еще под руководством Жозе Моуринью.
В текущем сезоне на счету испанского центрбека 23 матчах в рамках местного чемпионата, в которых футболист заработал по две желтых и две карточки.
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