ПСЖ договорился о продаже своего форварда в клуб из Германии
Экитике продолжит карьеру в Айнирахте.
Айнтрахт заплатит 3,5 млн евро за аренду Юго Экитика и еще 16,5 млн за его выкуп у ПСЖ. Об этом сообщает Фабрицио Романо.
Форвард уже согласовал условия личного контракта с немецким клубом. Детали пока неизвестны.
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Напомним, летом 2022 года ПСЖ арендовал Экитика с обязательством выкупа за 35 млн евро.
В текущем сезоне на счету 21-летнего француза один гол и один ассист в десяти матчах Бундеслиги.
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