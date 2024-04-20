ПСЖ договорился о продаже своего форварда в клуб из Германии

Айнтрахт заплатит 3,5 млн евро за аренду Юго Экитика и еще 16,5 млн за его выкуп у ПСЖ. Об этом сообщает Фабрицио Романо.

Форвард уже согласовал условия личного контракта с немецким клубом. Детали пока неизвестны.

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Напомним, летом 2022 года ПСЖ арендовал Экитика с обязательством выкупа за 35 млн евро.

В текущем сезоне на счету 21-летнего француза один гол и один ассист в десяти матчах Бундеслиги.

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