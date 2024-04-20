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Хави - о матче с Реалом: Самая важная игра сезона

Испанец нацелен на победу в Класико.
Сегодня, 15:50
Хави / Getty Images
Хави / Getty Images

Главный тренер Барселоны Хави высказался о предстоящем матче против Реала.

"Завтра мы получим возможность вернуться в борьбу за Ла Лигу. Эта игра становится самой важной в сезоне. Мы столкнемся с сильным Реалом, который стал еще сильнее после того, как выбил Ман Сити – лучшую команду мира. Эйфория у них будет максимальной. Это очень сложный соперник.

Сегодня мы хорошо потренировались, вчера отходили от Лиги чемпионов. Команда очень хочет побороться за победу в Ла Лиге".

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"Для нас это самый важный матч сезона. Мы должны выиграть, чтобы надавить на лидера. В случае победы мы будем отставать на пять очков. Такой сценарий нам нравится.

Мы с огромным уважением относимся к Реалу. Мы набрали на четыре очка меньше, чем в прошлом сезоне, когда лидировали. Отдадим все силы, чтобы попытаться конкурировать с этой отличной командой", – сказал Хави в интервью Marca.

Напомним, Барселона сыграет с Реалом в рамках Ла Лиги 21 апреля. Матч состоится в 22:00 по Киеву.

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