ПСЖ рассматривает возможность продажи своего защитника

ПСЖ может продать центрального защитника Милана Шкриньяра, которого клуб подписал прошлым летом.

По информации L’Équipe, из-за уверенной игры Лукаса Бералдо у Шкриньяра мало шансов вернуться в основной состав.

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Также сообщается, что тренерский штаб недоволен его выступлениями. Руководство ПСЖ уже ищет замену в обороне.

В текущем сезоне на счету 29-летнего словака 18 матчей в рамках Лиги 1, в которых он не отличился результативными действиями.

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