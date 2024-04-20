ПСЖ рассматривает возможность продажи своего защитника
Шкриньяр может покинуть столицу Франции.
ПСЖ может продать центрального защитника Милана Шкриньяра, которого клуб подписал прошлым летом.
По информации L’Équipe, из-за уверенной игры Лукаса Бералдо у Шкриньяра мало шансов вернуться в основной состав.
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Также сообщается, что тренерский штаб недоволен его выступлениями. Руководство ПСЖ уже ищет замену в обороне.
В текущем сезоне на счету 29-летнего словака 18 матчей в рамках Лиги 1, в которых он не отличился результативными действиями.
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