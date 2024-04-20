Мбаппе нарушил слово, данное президенту ПСЖ - источник

Форвард ПСЖ нарушил обещание, данное президенту клуба Нассеру Аль-Хелаифи, утверждает Foot Mercato.

По информации издания, прошлым летом Килиан пообещал функционеру продлить контракт с ПСЖ. Это случилось, когда форвард был отстранен от первого состава.

12 августа, за день до матча с Лорьяном Килиан провел встречу с Аль-Хелайфи, на которой и пообещал заключить новое соглашение. Тогда это позволило урегулировать конфликт внутри клуба.

Однако, как известно, Мбаппе нарушил свое слово и намерен покинуть клуб свободным агентом. Президент клуба, впервые узнав о решении француза, пришел в ярость, однако ни тогда, ни сейчас, Аль-Хелайфи никак не можетповлиять на ситуацию.

Ранее также сообщалось, что ПСЖ может продать своего защитника.

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