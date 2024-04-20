iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Мбаппе нарушил слово, данное президенту ПСЖ - источник

Килиан обещал остаться в клубе.
Сегодня, 18:25
Килиан Мбаппе / Getty Images
Килиан Мбаппе / Getty Images

Форвард ПСЖ нарушил обещание, данное президенту клуба Нассеру Аль-Хелаифи, утверждает Foot Mercato.

По информации издания, прошлым летом Килиан пообещал функционеру продлить контракт с ПСЖ. Это случилось, когда форвард был отстранен от первого состава.

12 августа, за день до матча с Лорьяном Килиан провел встречу с Аль-Хелайфи, на которой и пообещал заключить новое соглашение. Тогда это позволило урегулировать конфликт внутри клуба.

Однако, как известно, Мбаппе нарушил свое слово и намерен покинуть клуб свободным агентом. Президент клуба, впервые узнав о решении француза, пришел в ярость, однако ни тогда, ни сейчас, Аль-Хелайфи никак не можетповлиять на ситуацию.

Ранее также сообщалось, что ПСЖ может продать своего защитника.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Килиан Мбаппе

Статьи по теме

Экс-игрок Реала: Мбаппе напоминает мне Роналду Экс-игрок Реала: Мбаппе напоминает мне Роналду
Мбаппе признался, останется ли в ПСЖ, если выиграет Лигу чемпионов Мбаппе признался, останется ли в ПСЖ, если выиграет Лигу чемпионов
Мбаппе сравнялся по голам в Лиге чемпионов с Шевченко Мбаппе сравнялся по голам в Лиге чемпионов с Шевченко
Чемпион мира - о Мбаппе: Ты плюнул в лицо Лиге чемпионов Чемпион мира - о Мбаппе: Ты плюнул в лицо Лиге чемпионов
Помочь журналистам

Видео

Манчестер Сити - Реал 1:1 (по пенальти 3:4) видео голов и обзор матча Лиги чемпионов
Манчестер Сити - Реал 1:1 (по пенальти 3:4) видео голов и обзор матча Лиги чемпионов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина первая ракетка Украины, Байндль и Завацкая поднялись
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер преследует Джоковича, Сачко поднялся
просмотров
Чемпионат мира по снукеру-2024: состоялась жеребьевка первого раунда
просмотров

Последние новости

Европа18:34
Мудрик - в запасе на полуфинал Кубка Англии против Ман Сити
Европа18:25
Мбаппе нарушил слово, данное президенту ПСЖ - источник
Европа18:18
Наполи хочет видеть во главе команды бывшего тренера Интера
Европа17:59
Ювентус планирует приобрести одного из лидеров главной сенсации Серии А
Европа17:57
Гвардиола назвал клуб АПЛ, которым восхищается
Украина17:45
Кривбасс оформил уверенный камбек в матче с Черноморцем
Европа17:32
Запрет на зависимости и резкую смену поведения: Будущий талант Реала имеет контракт со своей девушкой
17:30
Экстра-лига по футзалу: Сокол уступил Урагану, Аврора разгромила Кардинал-Ровно
Европа17:19
ПСЖ рассматривает возможность продажи своего защитника
Европа16:55
Рангник отказался от работы в Баварии
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK