Наполи договорился о подписании одного из лучших бомбардиров чемпионата Франции

Наполи ведет переговоры с Лиллем о трансфере нападающего Джонатана Дэвида. Об этом сообщает издание Calciomercato.

Наполи уже договорился с игроком о контракте на 5 лет с зарплатой в 3 миллиона евро за сезон, однако пока не согласовал сумму трансфера с Лиллем.

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Французский клуб требует около 45 миллионов евро, в то время как Наполи предложил 35 миллионов.

При этом, клуб из Серии А пытается опередить интерес к игроку со стороны английских клубов и Милана.

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