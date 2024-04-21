iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Наполи договорился о подписании одного из лучших бомбардиров чемпионата Франции

Неаполитанцы подыскали замену Осимхену.
Сегодня, 10:50
Джонатан Дэвид / Getty Images
Джонатан Дэвид / Getty Images

Наполи ведет переговоры с Лиллем о трансфере нападающего Джонатана Дэвида. Об этом сообщает издание Calciomercato.

Наполи уже договорился с игроком о контракте на 5 лет с зарплатой в 3 миллиона евро за сезон, однако пока не согласовал сумму трансфера с Лиллем.

Читай также: Наполи хочет видеть во главе команды бывшего тренера Интера

Французский клуб требует около 45 миллионов евро, в то время как Наполи предложил 35 миллионов.

При этом, клуб из Серии А пытается опередить интерес к игроку со стороны английских клубов и Милана.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: наполи лилль

Статьи по теме

Наполи хочет видеть во главе команды бывшего тренера Интера Наполи хочет видеть во главе команды бывшего тренера Интера
Наполи может арендовать у Баварии бывшего игрока Наполи может арендовать у Баварии бывшего игрока
Сказал - сделал: Экс-тренер Шахтера сдержал обещание игроку, оригинально отблагодарив за победу Сказал - сделал: Экс-тренер Шахтера сдержал обещание игроку, оригинально отблагодарив за победу
Одна из трансферных целей Реала определится со своим будущим в конце апреля Одна из трансферных целей Реала определится со своим будущим в конце апреля
Помочь журналистам

Видео

Манчестер Сити - Реал 1:1 (по пенальти 3:4) видео голов и обзор матча Лиги чемпионов
Манчестер Сити - Реал 1:1 (по пенальти 3:4) видео голов и обзор матча Лиги чемпионов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина первая ракетка Украины, Байндль и Завацкая поднялись
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер преследует Джоковича, Сачко поднялся
просмотров
Чемпионат мира по снукеру-2024: действующий чемпион потерпел поражение в первом раунде
просмотров

Последние новости

Бокс12:35
Чемпионские бои украинцев: расписание и результаты
Украина12:30
УПЛ: Верес примет Днепр-1, Александрия сыграет с ЛНЗ, а Динамо - с Полесьем
Европа12:21
Атлетико договорился о продлении контракта с Гризманном
Формула 112:10
Ферстаппен одержал победу на Гран-при Китая
Бокс11:55
Александр Гвоздик - Давид Бенавидес: прогноз на титульный бой
Европа11:52
Ключевой защитник Тоттенхэма выбыл до конца сезона из-за травмы
Бокс11:42
Бокс: расписание боев
Бокс11:40
Озвучена окончательная дата боя Гвоздик - Бенавидес в официальном анонсе боксерского шоу
Европа11:19
Форвард Баварии покинет летом клуб
11:15
Чемпионат мира по снукеру-2024: действующий чемпион потерпел поражение в первом раунде
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK