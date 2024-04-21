Бернарду рассказал, почему решил пробить пенальти против Реала по центру

Хавбек Манчестер Сити Бернарду Силва высказался о нереализованном пенальти в матче с Реалом (1:1, 3:4 пенальти).

"Это был разочаровывающий вечер для меня, вся неделя была такой для меня лично и для всей команды, потому что мы хотели провести еще один исторический сезон, и вылет из Лиги чемпионов стал для нас разочарованием.

В первую ночь я особо не спал, во вторую – чуть больше и лучше, третью ночь – уже почти целиком спал. Вот так вот".

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"Удар по центру? У меня было два варианта – один из углов, не скажу, какой именно, и середина. Я ждал. Хотел бить вторым или третьим, чтобы увидеть реакцию вратаря на первый удар или на первые два.

И Лунин начинал двигаться раньше, и я подумал, что удар по центру – хороший вариант. Потому что под давлением 99% вратарей двигаются. Вратари перемещаются, а он решил остаться. И надо отдать ему должное, он молодец. Что есть, то есть", - заявил Силва в интервью ESPN.

Напомним, удар португальца стал одним из двух, которые сумел парировать Лунин.

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