Бавария рассматривает вариант с возвращением на сезон своего бывшего тренера

Ганс-Дитер Флик может стать наставником мюнхенцев на следующую кампанию, а затем клуб попробует

Мюнхенская Бавария рассматривает интересное решение проблемы с тренером.

Как сообщает издание Focus, "красные" хотят вернуть Ханса-Дитера Флика, но только на один сезон.

Читай также: Бывший наставник Арсенала - фаворит на пост тренера Баварии

Ожидается, что после следующей кампании немецкий гранд попытается пригласить Юргена Клоппа, который обещал вернуться к работе летом 2025 года.

В то же время, реакция Флика на такое предложение неизвестна. Также источник отмечает, что такое назначение может повлиять на усиление команды из-за отсутствия долговременной стратегии.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!