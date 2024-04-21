Бавария рассматривает вариант с возвращением на сезон своего бывшего тренера
Ганс-Дитер Флик может стать наставником мюнхенцев на следующую кампанию, а затем клуб попробует
Мюнхенская Бавария рассматривает интересное решение проблемы с тренером.
Как сообщает издание Focus, "красные" хотят вернуть Ханса-Дитера Флика, но только на один сезон.
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Ожидается, что после следующей кампании немецкий гранд попытается пригласить Юргена Клоппа, который обещал вернуться к работе летом 2025 года.
В то же время, реакция Флика на такое предложение неизвестна. Также источник отмечает, что такое назначение может повлиять на усиление команды из-за отсутствия долговременной стратегии.
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