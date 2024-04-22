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Тренер ПСЖ ответил на вопрос касаемо будущего Мбаппе в клубе

Энрике оставил загадку в своем высказывании.
Сегодня, 10:19
Мбаппе и Энрике / Getty Images
Мбаппе и Энрике / Getty Images

Главный тренер ПСЖ Луис Энрике ответил на вопрос о том, останется ли Килиан Мбаппе в клубе в случае победы в Лиге чемпионов.

"Вы не знаете меня – очень люблю шутить. Стараюсь делать это часто. Так что лучше спрашивайте у Килиана об этом. Уверен, вы хотели бы это сделать, но не можете".

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"Так что жду сообщения от Мбаппе и клуба. Пусть принимают решение. Вот когда это произойдет – с радостью отвечу на любые ваши вопросы", – сказал испанец в интервью Amazon Prime Video.

Напомним, контракт Мбаппе с ПСЖ истекает этим летом. Игрок склоняется к уходу из клуба.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПСЖ Луис Энрике Килиан Мбаппе

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