Хави: Если я скажу что-то про работу рефери, меня оштрафуют
Испанец высказался о скандальном матче.
Главный тренер Барселоны Хави поделился эмоциями после матча с Реалом (2:3).
"Сегодня мы были лучшей командой и заслужили победу.
Будущее с этими молодыми талантами будет для Барселоны светлым".
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"Про рефери мне не нужно ничего говорить, все это уже видели – если я скажу, меня могут оштрафовать, изображения есть", - приводит слова Хави журналист Фабрицио Романо.
Напомним, На данный момент Реал опережает Барселону, находящуюся на втором месте, на 11 пунктов за 6 туров до конца.
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