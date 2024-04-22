Хави: Если я скажу что-то про работу рефери, меня оштрафуют

Главный тренер Барселоны Хави поделился эмоциями после матча с Реалом (2:3).

"Сегодня мы были лучшей командой и заслужили победу.

Будущее с этими молодыми талантами будет для Барселоны светлым".

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"Про рефери мне не нужно ничего говорить, все это уже видели – если я скажу, меня могут оштрафовать, изображения есть", - приводит слова Хави журналист Фабрицио Романо.

Напомним, На данный момент Реал опережает Барселону, находящуюся на втором месте, на 11 пунктов за 6 туров до конца.

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