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Футболисты Реала устроили безумные танцы после победы над Барселоной

"Сливочные" хорошо отметили триумф в Ла Лиге, вкусно пообедав.
Вчера, 22:45
Федерико Вальверде / Getty Images
Федерико Вальверде / Getty Images

В рамках 32-го тура чемпионата Испании Реал переиграл Барселону (3:2).

После поединка игроки "сливочных" устроили вечеринку, на которой присутствовали Арда Гюлер и его семья, Федерико Вальверде и Браим Диас.

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Сначала трио жарили барбекю на мангале.

Затем футболисты Реала и родные турецкого футболиста устроили танцы, во время которых учили Вальварде и Диаса танцевать.

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и обзор матча Реал - Барселона.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Реал Мадрид

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