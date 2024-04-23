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Двух игроков клуба АПЛ подозревают в изнасиловании

Футболистов арестовали на выходных возле стадиона их команды.
Вчера, 22:34
Логотип апл / Getty Images
Логотип апл / Getty Images

У игроков неназванного клуба АПЛ возникли серьезные проблемы с законом.

Как сообщает Daily Mail, двух футболистов подозревают в изнасиловании. Они были задержаны на выходных возле стадиона их команды.

Отмечается, что обоим подозреваемым по 19 лет. С одним из них, полиция провела беседу в связи с подозрением в нападении и соучастии в совершении преступления. Другого арестовали на следующий день, и позже допросили.

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Из игроков основных составов клубов АПЛ подходят: Бобби Кларк и Стефан Байчетич из Ливерпуля, Кобби Майну, Алехандро Гарначо, Вилли Камбвала из Манчестер Юнайтед, Джек Гиншельвуд, Факундо Буонанотте, Валентин Барко и Эван Фергюсон из Брайтона, Нейтан Фрейзер и Энсо Гонсалез из Вулверхэмптона и Уилсон Одобер и Лука Колеошо из Бернли.

Отметим также, что в статье не уточняется, играют ли эти футболисты за взрослую команду, так что, таком это вполне может быть кто-то из молодежки клубов элитного английского дивизиона.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: АПЛ

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