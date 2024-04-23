Рангник назвав условие, при которомусогласится возглавить Баварию

Ральф Рангник выдвинул требования перед руководством Баварии, утверждает Salzburger Nachrichten.

65-летний специалист готов возглавить мюнхенский клуб, если ему гарантируют полный контроль над трансферами.

Рангник хочет иметь решающее слово касательно любого трансфера Баварии. То есть, специалист будет обладать большей властью, чем директора клуба.

Если Бавария примет предложение немца, то далее не должно возникнуть никаких проблем, чтобы Рангник стал новым тренером "ротен". Австрийский футбольный союз запросит лишь 5 млн евро компенсации.

Ранее также сообщалось, что Манчестер Юнайтед может летом остаться без тренера.

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