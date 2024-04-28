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Энрике - о потере очков с Гавром: Меня не волнует, мы чемпионы

Испанец уже не переживает за результаты французского чемпионата.
Сегодня, 14:49
Луис Энрике / Getty Images
Луис Энрике / Getty Images

Главный тренер ПСЖ Луис Энрике высказался о потере очков в матче с Гавром (3:3).

"Мы чемпионы. Празднование меня не волнует. У нас +27 по разнице голов с командой, идущей на втором месте, я уже чувствую себя чемпионом. Даже если мы больше не наберем ни одного очка, мы выиграем титул.

Впереди финал Кубка Франции, мы постараемся выйти в финал Лиги чемпионов. У команды лучший момент в сезоне".

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"Меня не волнует, останусь ли я непобедимым. Этот гол обеспечивает нам титул. Также это была реакция на ярость, которую я испытывал из-за того, что мы играли недостаточно хорошо. Нам не достает двух титулов, и мы сделаем все, чтобы их получить", – заявил испанец в интервью L’Équipe.

Напомним, ПСЖ необходимо добыть два очка для того, чтобы обеспечить себе чемпионство в Лиге 1.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПСЖ Луис Энрике

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