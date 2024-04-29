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Интер распрощается с двумя игроками по окончании сезона

Оба исполнителя покинут стан чемпионов Италии в статусе свободных агентов.
Сегодня, 14:28
Стефано Сенси и Алексис Санчес / Getty Images
Стефано Сенси и Алексис Санчес / Getty Images

Нападающий Алексис Санчес и полузащитник Стефано Сенси покинут состав миланского Интера после завершения нынешнего сезона.

Контракты чилийского форварда и итальянского хавбека с "нерадзурри" истекают в июне 2024 года и чемпионы Италии не планируют продлевать с ними сотрудничество, предоставив обоим статус свободных агентов, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

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В этом сезоне Санчес провел за Интер во всех турнирах 30 матчей, отличившись четырьмя голами и четырьмя результативными передачами. На счету же Сенси всего четыре поединка без результативных действий.

Ранее сообщалось, что Интер ведет переговоры о продлении контракта с ключевым полузащитником.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Алексис Санчес Интер Милан Стефано Сенси

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