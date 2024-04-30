"Я писался в постель до 15 лет": Игрок Реала сделал неожиданное заявление

Защитник Реала Антонио Рюдигер рассказал о том, что в детстве писался в постель.

- Я писался в постель до 15 лет. Да, это правда. Нечего стыдиться этого. Ладно, иногда все же мне было стыдно. Но это ли жизнь, что я мог сделать?

- Как преодолел проблему?

- Прекратил пить воду после 20.00.

- До сих пор так делаешь?

- Да, – признался Рюдигер в интервью CARRE.

В текущем сезоне на счету 31-летнего немца один гол в 29 матчах Ла Лиги.

Ранее сообщалось, что Довбик и Цыганков могут принести чемпионство Реалу уже в эту субботу.

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