Арсенал поборется с Ювентусом и Миланом за открытие Серии А

Лондонский Арсенал намерен усилить линию нападения.

Как сообщает издание Gazzetta Dello Sport, «канониры» готовы поспорить с Ювенутсом и Миланом за Джошуа Зиркзее. Сумма трансфера может составить 45-50 млн евро.

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Отмечается, что у Ювентуса есть преимущество над конкурентами из-за того, что их в следующем сезоне должен возглавить Тьяго Мотта, который сейчас возглавляет Болонью, где играет Зиркзее.

В текущем сезоне у Джошуа 35 матчей, в которых он забил 12 голов и отдал 7 ассистов.

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