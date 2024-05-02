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Официально: Защитник ПСЖ не сыграет на Евро-2024 из-за серьезной травмы

Самые страшные прогнозы для Эрнандеса подтвердились.
Сегодня, 19:50
Люка Эрнандес / Getty Images
Люка Эрнандес / Getty Images

Защитник ПСЖ Люка Эрнандес получил серьезную травму в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов против Боруссии.

Магнитно-резонансная томография подтвердила разрыв передней крестообразной связки левого колена. Об этом сообщает пресс-служба парижского клуба.

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Игроку потребуется операция, а восстановление займет не менее полугода. Это означает, что он пропустит чемпионат Европы этим летом.

Стоит отметить, что ранее Эрнандес перенес аналогичную травму на правом колене, полученную во время чемпионата мира 2022 года в Катаре.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПСЖ Люка Эрнандес

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