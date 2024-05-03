Мудрик получил высокие оценки за матч с Тоттенхэмом

Украинец хорошо отыграл в дерби со "шпорами".

Челси обыграл на своем поле Тоттенхэм (2:0) в рамках перенесенного 26-го тура английской Премьер-лиги.

Вингер "синих" Михаил Мудрик получил за данную игру одни из самых высоких оценок от авторитетных порталов WhoScored и SofaScore. Украинцу поставили 7.4 и 7.8 баллов соответственно.

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За 75 минут, которые футболист провел на поле ему удалось нанести четыре удара (1 в створ), отдать 25 передач (20 точных), совершить две обводки на дриблинге и один раз отобрать мяч.

В текущем сезоне на счету Мудрика четыре гола и два ассиста в 28 матчах АПЛ.

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