"Лучший день": фанатка Ливерпуля сделала Клоппу красивый прощальный подарок

Немецкий тренер был тронут картиной, на которой изображены все его годы работы в клубе.

Юрген Клопп приближается к завершению своего пути во главе Ливерпуля, в котором он провел практически девять лет.

Эбигейл Радкин - студентка, художница и фанатка мерсисайдцев, которая рисует картины на футбольную тематику. Она потратила несколько месяцев на то, чтобы запечатлеть все годы работы немца в клубе.

К ее счастью, Радкин успела встретиться с Клоппом до его ухода. Эбигейл презентовала Юргену картину, которая, по словам наставника "красных", чуть не заставила его заплакать.

"Мне очень нравится. Когда я увидел. это, у меня были слезы на глазах. У меня не так много навыков, но я вижу талант, когда встречаю его. Эбигейл, ты, очевидно, настоящий талант, и я желаю тебе всего наилучшего", - сказал тренер при встрече.

"Сегодня был лучший день. После многих лет рисования Юргена я наконец-то сумела показать ему свою работу. Он сказал: "Нам надо записать видео. Давай запишем видео". Я была в тотальном шоке. Лучший человек, которого я когда-либо встречала. Надеюсь, он видел меня не в последний раз", - подписала видео Эбигейл.

My new best mate x 🤣 pic.twitter.com/A1pc4BQxMU — Abigail Rudkin (@rudkin_abigail) May 2, 2024

More of Jürgen enjoying the superb @rudkin_abigail masterpiece and the merch to accompany it 🤌❤️



Wholesome content 😌 pic.twitter.com/lCFCA99rrp — The Redmen TV (@TheRedmenTV) May 2, 2024

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У Юргена Клоппа осталось всего три матча, прежде чем он покинет пост главного тренера Ливерпуля.

В рамках Английской Премьер-лиги мерсисайдцы сыграют с Тоттенхэмом (5 мая), Астон Виллой (13 мая) и Вулверхэмптоном (19 мая). Игра против "волков" станет последней для немецкого специалиста на Энфилде.

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