Европейски клубы нацелились на одного из лидеров Аталанты
Эдерсон может летом сменить команду.
Хавбек Аталанты Эдерсон Лоуренсо привлекает внимание нескольких клубов. Об этом сообщает инсайдер Николо Скира.
По данным источника, Наполи, Тоттенхэм и Ньюкасл следят за 24-летним бразильцем. Аталанта намерена получить за игрока 40 миллионов евро.
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Напомним, действующий контракт Эдерсона с бергамасками рассчитан до лета 2027 года.
В текущем сезоне на счету бразильца шесть голов и один ассист в 32 матчах Серии А.
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