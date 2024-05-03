Европейски клубы нацелились на одного из лидеров Аталанты

Хавбек Аталанты Эдерсон Лоуренсо привлекает внимание нескольких клубов. Об этом сообщает инсайдер Николо Скира.

По данным источника, Наполи, Тоттенхэм и Ньюкасл следят за 24-летним бразильцем. Аталанта намерена получить за игрока 40 миллионов евро.

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Напомним, действующий контракт Эдерсона с бергамасками рассчитан до лета 2027 года.

В текущем сезоне на счету бразильца шесть голов и один ассист в 32 матчах Серии А.

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