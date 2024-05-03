В Барселоне опасаются, что лидер Баварии продлит контракт с клубом

Барселона сталкивается с трудностями в подписании Йозуа Киммиха из-за финансового положения клуба. Об этом сообщает издание Diario Sport.

Бавария требует значительную сумму за игрока, и каталонцы могут не справиться с этим. Возможно, что Киммих продлит контракт с нынешним клубом, особенно учитывая неопределенность вокруг тренерского штаба Баварии.

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Если сделка не состоится, Барселона может попробовать подписать игрока в качестве свободного агента в 2025 году.

В текущем сезоне на счету Киммиха один гол и шесть асситов в 25 матчах Бундеслиги.

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