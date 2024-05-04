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Вест Хэм не станет выкупать Филлипса у Манчестер Сити

По окончанию сезона хавбек сборной Англии вернется на Этихад, где на него тоже не рассчитывают.
Сегодня, 17:06
Калвин Филлипс / Getty Images
Калвин Филлипс / Getty Images

Калвин Филлипс не убедил руководство Вест Хэма в необходимости договариваться с Манчестер Сити о выкупе его контракта.

Как сообщает Фабрицио Романо, "молотобойцы" не станут выкупать 28-летнего полузащитника, который после нынешнего сезона вернется в расположение "горожан".

При этом и в самом Манчестере не сильно рассчитывают на игрока сборной Англии. Клуб уже готовится рассмотреть предложения по нему. В частности сообщается об интересе со стороны Лидса.

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Напомним, что Вест Хэм арендовал Калвина Филлипса у Манчестер Сити во время зимнего трансферного окна. Однако за это время хавбек принял участие лишь в десяти матчах (8 в АПЛ, 2 в Лиге Европы), результативными действиями не отличился.

Ранее стало известно, что молодой талант Манчестер Сити Фил Фоден был признан лучшим игроком сезона по версии футбольных журналистов Англии.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Манчестер Сити Вест Хэм Калвин Филлипс

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