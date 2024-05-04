Наставник Милана возглавит другой итальянский топ-клуб

Наставник Милана Стефано Пиоли уже нашел себе новое место работы.

Как сообщает издание La Reppublica, местный специалист возглавит итальянский Наполи. Стороны достигли устной договоренности о контракте по схеме 2+1.

Другим претендентом на пост наставника неаполитанцев был Винченцо Итальяно, но он проиграл в борьбе с Пиоли.

Ранее была информация, что имя нового тренера Наполи будет объявлено после 29 мая, потому что сейчас он имеет действующее соглашение с неназванным клубом.

Напомним, что Милан планирует уволить Пиоли после этого сезона, и намерен перехватить тренера, которым интересуется Ювентус

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