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Наставник Милана возглавит другой итальянский топ-клуб

Стефано Пиоли должен стать тренером Наполи.
Сегодня, 17:25
Стефано Пиоли / Getty Images
Стефано Пиоли / Getty Images

Наставник Милана Стефано Пиоли уже нашел себе новое место работы.

Как сообщает издание La Reppublica, местный специалист возглавит итальянский Наполи. Стороны достигли устной договоренности о контракте по схеме 2+1.

Другим претендентом на пост наставника неаполитанцев был Винченцо Итальяно, но он проиграл в борьбе с Пиоли.

Ранее была информация, что имя нового тренера Наполи будет объявлено после 29 мая, потому что сейчас он имеет действующее соглашение с неназванным клубом.

Напомним, что Милан планирует уволить Пиоли после этого сезона, и намерен перехватить тренера, которым интересуется Ювентус

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: наполи Милан

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