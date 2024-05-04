Наставник Милана возглавит другой итальянский топ-клуб
Стефано Пиоли должен стать тренером Наполи.
Наставник Милана Стефано Пиоли уже нашел себе новое место работы.
Как сообщает издание La Reppublica, местный специалист возглавит итальянский Наполи. Стороны достигли устной договоренности о контракте по схеме 2+1.
Другим претендентом на пост наставника неаполитанцев был Винченцо Итальяно, но он проиграл в борьбе с Пиоли.
Ранее была информация, что имя нового тренера Наполи будет объявлено после 29 мая, потому что сейчас он имеет действующее соглашение с неназванным клубом.
Напомним, что Милан планирует уволить Пиоли после этого сезона, и намерен перехватить тренера, которым интересуется Ювентус
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