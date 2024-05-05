Анчелотти обошел Зидана по количеству трофеев с Реалом

До абсолютного рекорда итальянцу нужны еще три победы.

Главный тренер Реала Карло Анчелотти превзошел своего предшественника по количеству трофеев за клуб.

Ранее, напомним, мадридский клуб досрочно стал чемпионом Испании. Для Анчелотти это 12-й трофеев во главе Реала.

Теперь итальянский менеджер имеет две победы в Ла Лиге, а также по две победы в Лиге чемпионов, Суперкубке Испании, Суперкубке Европы, Кубке Испании и на клубном чемпионате мира.

У Зинедина Зидана, который ранее возглавлял клуб, всего 11 трофеев. Лидером же по этому показателю является Мигель Муньос, который виыграл 14 трофеев с мадридским Реалом.

Ранее также сообщалось, что президент Барселоны был в ярости после матча с Жироной.

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