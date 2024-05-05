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Анчелотти обошел Зидана по количеству трофеев с Реалом

До абсолютного рекорда итальянцу нужны еще три победы.
Сегодня, 15:24
Карло Анчелотти / Getty Images
Карло Анчелотти / Getty Images

Главный тренер Реала Карло Анчелотти превзошел своего предшественника по количеству трофеев за клуб.

Ранее, напомним, мадридский клуб досрочно стал чемпионом Испании. Для Анчелотти это 12-й трофеев во главе Реала.

Теперь итальянский менеджер имеет две победы в Ла Лиге, а также по две победы в Лиге чемпионов, Суперкубке Испании, Суперкубке Европы, Кубке Испании и на клубном чемпионате мира.

У Зинедина Зидана, который ранее возглавлял клуб, всего 11 трофеев. Лидером же по этому показателю является Мигель Муньос, который виыграл 14 трофеев с мадридским Реалом.

Ранее также сообщалось, что президент Барселоны был в ярости после матча с Жироной.

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