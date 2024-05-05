iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

ПСВ досрочно стал чемпионом Нидерландов

Команда Петера Боса выдала невероятный сезон.
Сегодня, 16:35
ПСВ / Getty Images
ПСВ / Getty Images

В воскресенье, 5 мая, ПСВ принимал дома Спартув потенциально чемпионском матче.

Хозяева пропустили быстрый гол, но почти сразу же ответили сразу двумя. На перерыв команды уходили при ничейном счете, из-за автогола Боскальи.

Во втором тайме подопечные Петера Боса дожали соперника, забив два безответных гола. Таким образом за два тура до конца чемпионата ПСВ оказался недосягаем для соперников и оформил чемпионство.

Команда из Эйндховена стала чемпионом страны впервые с 2018 года, закончив сезон с разницей мячей в 88 пунктов.

Ранее также мадридский Реал стал досрочным чемпионом Испании.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПСВ

Статьи по теме

Боруссия Д справилась с ПСВ во втором матче и вышла в 1/4 финала Лиги чемпионов Боруссия Д справилась с ПСВ во втором матче и вышла в 1/4 финала Лиги чемпионов
ПСВ - Боруссия Дортмунд 1:1 видео голов и обзор матча ПСВ - Боруссия Дортмунд 1:1 видео голов и обзор матча
ПСВ и Боруссия Дортмунд не смогли выявить победителя в очном матче ПСВ и Боруссия Дортмунд не смогли выявить победителя в очном матче
Вингер сборной Бельгии заинтересовал Ливерпуль Вингер сборной Бельгии заинтересовал Ливерпуль
Помочь журналистам

Видео

Юбилейный гол Довбика в Ла Лиге в обзоре матча Жирона – Барселона
Юбилейный гол Довбика в Ла Лиге в обзоре матча Жирона – Барселона

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Чемпионат мира по снукеру-2024: Уилсон лидирует на шесть очков, игра продолжится сегодня вечером
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров

Последние новости

НБА19:37
Бывший игрок Лейкерс скончался в возрасте 33 лет
Формула 119:16
Гран-при Майами: вечером пройдет гонка
НБА19:15
Плей-офф НБА: Кливленд и Орландо определят последнего участника второго раунда
Европа19:13
"Осуществилась большая мечта этого парня": Жена Довбика поделилась архивным видео с Артемом
Европа19:04
Палмер повторил клубный рекорд 24-летней давности
Европа18:42
Мудрик - худший игрок стартового состава Челси в матче против Вест Хэма
18:30
Чемпионат мира по снукеру-2024: Уилсон лидирует на шесть очков, игра продолжится сегодня вечером
Формула 118:10
Окон о столкновении с Леклером: Это была просто глупая ошибка
Украина18:08
Лучшие бомбардиры за всю историю чемпионата Украины по футболу: Ярмоленко приближается к Селезневу
Европа17:59
Челси с Мудриком уничтожил Вест Хэм
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK