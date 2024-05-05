ПСВ досрочно стал чемпионом Нидерландов

В воскресенье, 5 мая, ПСВ принимал дома Спартув потенциально чемпионском матче.

Хозяева пропустили быстрый гол, но почти сразу же ответили сразу двумя. На перерыв команды уходили при ничейном счете, из-за автогола Боскальи.

Во втором тайме подопечные Петера Боса дожали соперника, забив два безответных гола. Таким образом за два тура до конца чемпионата ПСВ оказался недосягаем для соперников и оформил чемпионство.

Команда из Эйндховена стала чемпионом страны впервые с 2018 года, закончив сезон с разницей мячей в 88 пунктов.

Ранее также мадридский Реал стал досрочным чемпионом Испании.

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