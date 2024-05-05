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Эберль - о поиске тренера: Пока не получилось. Но в конце концов все получится

Функционер настроен оптимистично.
Сегодня, 16:59
Макс Эберль / Getty Images
Макс Эберль / Getty Images

Спортивный директор Баварии Макс Эберль прокомментировал поиски клубом нового тренера.

Напомним, ранее клубу уже отказали Ральф Рангник и Унаи Эмери, а Томас Тухель все так же настроен покинуть Баварию по завершении сезона.

Однако Эберль заявил, что болельщикам не стоит беспокоиться и происходящее - это нормальный процесс, который завершится новым назначением.

"Я понимаю все слухи и разговоры. Понимаю, что всей стране более или менее интересна эта тема – даже сильнее, чем то, что в полуфинал Лиги чемпионов вышли две немецкие команды.

Я никогда не называл имена публично – по опыту знаю, что до подписания контракта может случиться все. Ральф Рангник отклонил наше предложение и объяснил нам причины. Для нас это стало сюрпризом, но такова жизнь. Как я уже много раз говорил, когда закрывается одна дверь, открывается другая. В футболе все быстро меняется.

Первое решение не всегда срабатывает. Это абсолютно нормально. Есть тренеры, которые выбирают иные пути, и это их право. У нас есть идеи. Мы обсуждаем, изучаем варианты. Пока не получилось. Но в конце концов все получится", - цитирует Эберля Bayern & Germany.

Ранее также Бавария неожиданно проиграла Штутгарту.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Бавария Мюнхен

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