Эберль - о поиске тренера: Пока не получилось. Но в конце концов все получится
Спортивный директор Баварии Макс Эберль прокомментировал поиски клубом нового тренера.
Напомним, ранее клубу уже отказали Ральф Рангник и Унаи Эмери, а Томас Тухель все так же настроен покинуть Баварию по завершении сезона.
Однако Эберль заявил, что болельщикам не стоит беспокоиться и происходящее - это нормальный процесс, который завершится новым назначением.
"Я понимаю все слухи и разговоры. Понимаю, что всей стране более или менее интересна эта тема – даже сильнее, чем то, что в полуфинал Лиги чемпионов вышли две немецкие команды.
Я никогда не называл имена публично – по опыту знаю, что до подписания контракта может случиться все. Ральф Рангник отклонил наше предложение и объяснил нам причины. Для нас это стало сюрпризом, но такова жизнь. Как я уже много раз говорил, когда закрывается одна дверь, открывается другая. В футболе все быстро меняется.
Первое решение не всегда срабатывает. Это абсолютно нормально. Есть тренеры, которые выбирают иные пути, и это их право. У нас есть идеи. Мы обсуждаем, изучаем варианты. Пока не получилось. Но в конце концов все получится", - цитирует Эберля Bayern & Germany.
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