Спортинг досрочно стал чемпион Португалии

Этот титул стал 20-м для "львов".

Лиссабонский Спортинг досрочно стал чемпионом Португалии.

Это стало возможным благодаря поражению Бенфики от Фамаликаны в 32-м туре Примейры.

Коллектив Рубена Аморима имеет 84 очка после 32-х туров и является недосягаемым для остальных команд.

Отметим, что для "львов" этот титул стал юбилейным двадцатым, однако Порту и Бенфика все еще опережают лиссабонский клуб по количеству чемпионских титулов.

Ранее также ПСВ завоевал досрочное чемпионство в Нидерландах.

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