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Он остается: Аморим не покинет Спортинг после завоевания чемпионства

Успех на внутренней арене убедил наставника продолжить работу с лиссабонской командой.
Сегодня, 15:22
Рубен Аморим / Getty Images
Рубен Аморим / Getty Images

В ночь на понедельник, 6 мая, Спортинг досрочно завоевал чемпионство Португалии, которое стало для клуба 20-м в истории.

Причем для этого "львам" даже не пришлось выходить на поле - вместо них все сделал Фамиликан, который обыграл Бенфику (2:0).

Во время празднования главный тренер "зелено-белых" Рубен Аморим заявил, что он не покинет свой пост, несмотря на все предыдущие сообщения о его переговорах с другими клубами.

"Я остаюсь, у меня есть контракт со Спортингом. Я посвящаю его (чемпионский титул) всем нашим болельщикам. Теперь мы постараемся завоевать третий (Спортинг два раза становился чемпионом под руководством Аморима)", - цитирует португальца ESPN.

Ранее сообщалось о переговорах Рубена Аморима с Вест Хэмом, однако английский коллектив принял решение сделать ставку на другого специалиста.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Спортинг Лиссабон Рубен Аморим

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