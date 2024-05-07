Экс-легионер Шахтера: Казалось, что завершу карьеру в Украине

Защитник французского Лилля Исмаили вспомнил период выступлений за Шахтер в интервью французским СМИ.

По словам бразильца, ему казалось, что он останется в стане "горняков" до конца карьеры.

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"Я думал, что закончу карьеру в Украине. Когда я вернулся в Бразилию после завершения карьеры в Украине, из-за войны я не видел себя в футболе. После всего, что я пережил в Шахтере, все, что происходит сегодня в Лилле - это только позитив. Будь то город, клуб или болельщики - мне здесь хорошо.

Пережитый опыт во французской лиге, которая полностью отличается от украинской, обогащает. Лига 1 - гораздо более сильная лига. Это интенсивная конкуренция. Это ощущения, которые дают мне энергию.

Никогда не забуду свой первый гол в ворота Нанта 14 августа 2022 года (1:1), всего через несколько дней после моего приезда. Это был очень особенный момент для меня. Он разжег мою страсть к футболу. Я также любил дерби против Ланса. Хочу подчеркнуть, что я ни разу не проиграл в дерби. Это важно для меня и для болельщиков", - заявил Исмаил

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