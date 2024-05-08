"Последовал его примеру": Тухель шокирован количеством выпитого кофе Кейна

Главный тренер Баварии Томас Тухель был шокирован количеством выпитого капуччино за день Харри Кейном.

"Cколько капучино он пьет за день. Это невообразимо, удивительно.

Каждый раз, когда я захожу на кухню, он у кофемашины делает капучино".

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"Очевидно, это хорошо. Я последовал его примеру: парень выглядит здоровым, и он в хорошей форме", – сказал немец в интервью France 24.

В текущем сезоне на счету 30-летнего англичанина 36 голов и 8 ассистов в 32 матчах Бундеслиги.

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