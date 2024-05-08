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"Последовал его примеру": Тухель шокирован количеством выпитого кофе Кейна

Немецкий специалист похвалил своего подопечного.
Сегодня, 19:50
Тухель и Кейн / Getty Images
Тухель и Кейн / Getty Images

Главный тренер Баварии Томас Тухель был шокирован количеством выпитого капуччино за день Харри Кейном.

"Cколько капучино он пьет за день. Это невообразимо, удивительно.

Каждый раз, когда я захожу на кухню, он у кофемашины делает капучино".

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"Очевидно, это хорошо. Я последовал его примеру: парень выглядит здоровым, и он в хорошей форме", – сказал немец в интервью France 24.

В текущем сезоне на счету 30-летнего англичанина 36 голов и 8 ассистов в 32 матчах Бундеслиги.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бавария Томас Тухель Харри Кейн

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