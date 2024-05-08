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В ПСЖ определились с будущим Энрике

Испанец все же останется у руля команды.
Вчера, 23:18
Луис Энрике / Getty Images
Луис Энрике / Getty Images

Главный тренер ПСЖ Луис Энрике останется на своем посту в следующем сезоне. Об этом сообщает издание ESPN

Клуб доволен его работой, несмотря на вылет из полуфинала Лиги чемпионов после поражения от Боруссии, и верит в его способность достичь больших результатов.

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В свой первый сезон в ПСЖ Энрике выиграл Лигу 1 и Суперкубок Франции. Кроме того, 25 мая его команда сыграет с Лионом в финале Кубка Франции.

Напомним, летом 2023 года испанский специалист подписал с клубом двухлетний контракт, и в скором времени могут начаться переговоры о его продлении.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПСЖ Луис Энрике

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