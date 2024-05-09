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Бавария впервые за более чем 10 лет завершила сезон без трофеев

Мюнхенцы переживают кризис в текущей кампании.
Сегодня, 00:48
ФК Бавария / Getty Images
ФК Бавария / Getty Images

Бавария закончила этот сезон без трофеев впервые с 2012 года.

Мюнхенцы проиграли Реалу в полуфинале Лиги чемпионов, Саарбрюкену в Кубке Германии, а также не смогли выиграть Бундеслигу и Суперкубок Германии.

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Последний раз "бело-красные" остались без трофеев в сезоне 2011/12, когда заняли второе место в чемпионате, проиграли финал Кубка Германии и уступили Челси в финале Лиги чемпионов.

Напомним, нынешний тренер Баварии Томас Тухель покинет этим летом клуб. Имя нового наставника все еще неизвестно.

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