Барселона объявила о подписании нового контракта с юным дарованием

Каталонцы в привычном для себя стиле прописали огромнейшую сумму отступных.

Барселона на своем официальном сайте объявила о продлении контракта с Пау Кубарси.

Новое соглашение между сторонами рассчитано до лета 2027 года, а сумма отступных составляет 500 миллионов евро.

Прежняя сделка завершалась годом ранее - летом 2026 года.

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Пау Кубарси - воспитанник каталонского коллектива. По ходу нынешнего сезона 17-летний центрбек ворвался в первую команду Хави Эрнандеса из-за дефицита игроков на его позиции.

Его официальный дебют состоялся 18 января в матче Кубка Испании против Унионистаса (3:1). На счету Кубарси одна результативная передача в 31 матче Барселоны во всех турнирах.

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