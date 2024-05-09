Барселона объявила о подписании нового контракта с юным дарованием
Барселона на своем официальном сайте объявила о продлении контракта с Пау Кубарси.
Новое соглашение между сторонами рассчитано до лета 2027 года, а сумма отступных составляет 500 миллионов евро.
Прежняя сделка завершалась годом ранее - летом 2026 года.
✍️ PAU CUBARSÍ— FC Barcelona (@FCBarcelona) May 9, 2024
💙 2️⃣0️⃣2️⃣7️⃣ ❤️ pic.twitter.com/IfSmtWoqDS
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Пау Кубарси - воспитанник каталонского коллектива. По ходу нынешнего сезона 17-летний центрбек ворвался в первую команду Хави Эрнандеса из-за дефицита игроков на его позиции.
Его официальный дебют состоялся 18 января в матче Кубка Испании против Унионистаса (3:1). На счету Кубарси одна результативная передача в 31 матче Барселоны во всех турнирах.
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