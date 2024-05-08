Один из главных талантов Барселоны привлек внимание сразу 30-ти клубов

Роке может сменить клуб уже этим летом.

Нападающий Барселоны Витор Роке получил много предложений о трансфере на лето. Об этом сообщает издание As.

Около 30 клубов, включая Тоттенхэм, Наполи, Манчестер Юнайтед, Челси и Ниццу, заинтересованы в игроке.

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Агент Роке, Андре Кюри, планирует обсудить возможные варианты с Деку, спортивным директором Барселоны.

В свою очередь сам Роке всерьез надеется остаться и добиться успеха в именно в каталонском клубе.

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