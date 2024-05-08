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Защитник Барселоны интересен сразу пяти клубам

Каталонцы могут без труда продать Жюля Кунде.
Сегодня, 21:15
Жюль Кунде / Getty Images
Жюль Кунде / Getty Images

Защитник Барселоны Жюль Кунде притягивает интерес других клубов, пишет 90Min.

Кунде является основным игроком каталонцев с момента своего перехода из Севильи за 50 млн евро, однако нередко французу приходилось играть справа в защите.

Этим летом в клуб вернется Эрик Гарсия, и у Барселоны будет шесть центральных защитников, среди которых Араухо и Кунде - самые дорогие.

Уругвайца все чаще связывает с Баварией, и чуть реже с МЮ и Челси. Также оба английских клуба внимательно следят за Кунде вместе с Ньюкаслом, ПСЖ и Интером.

Контракт Кунде рассчитан до 2027 года, что также повлияет на окончательный ценник 25-летнего игрока, если каталонцы все же решат его продать.

Ранее также сообщалось, что игрок Атлетика более не интересен английским клубам.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Жюль Кунде

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