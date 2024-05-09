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Перес хочет лично договориться о подписании новых контрактов с легендами клуба

Хорошие новости для фанатов "сливочных".
Вчера, 21:50
Кроос и Модрич / Getty Images
Кроос и Модрич / Getty Images

Будущее Луки Модрича и Тони Крооса в Реале решится в ближайшие дни. Об этом сообщает издание MadridXtra.

Тренер Карло Анчелотти хочет, чтобы они остались в команде, и президент клуба Флорентино Перес намерен провести встречу с обоими полузащитниками.

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Отмечается, что Модрич в последнее время чувствует себя важным игроком в обойме клуба, ввиду чего больше не склоняется к уходу.

Напомним, действующие соглашения ветеранов мадридской команды рассчитаны до 30 июня.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тони Кроос Лука Модрич Реал Мадрид

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