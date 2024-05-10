Итальянский топ-клуб связался с агентом Довбика, чтобы обсудить возможный трансфер

Итальянский Наполи имеет серьезные намерения приобрести Артема Довбыка.

Как сообщает издание AS, «партенопейцы» связались с агентом форварда Алексеем Люндовским, чтобы представить условия возможного контракта и обсудить потенциальный трансфер.

Также за ситуацией вокруг украинского нападающего следит Ювентус, но отмечается, что трансфер будет оформить почти невозможно, поскольку Жирона дала понять, что не даст Артему уйти из клуба летом.

Переход возможен только при одном условии, если заинтересованный клуб выплатит сумму отступных, которая точно доподлинно неизвестна. Ранее украинский журналист опроверг слухи о том, что эта сумма составляет около 30 млн евро

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