Наполи - Болонья 0:2: обзор матча и результат игры 11.05.2024

Главная сенсация сезона в Италии укрепила свои позиции в борьбе за место в Лиге чемпионов.

В субботу, 11 мая, Наполи принимал на своем поле Болонью в матче 36-го тура итальянской Серии А.

Команда Тьяго Мотты сделала еще один шаг к попаданию в Лигу чемпионов на следующий сезон, одержав победу над неаполитанцами со счетом 2:0.

Болонья вышла вперед на девятой минуте, когда Дам Ндой отправил мяч головой в ворота. А уже вскоре Штефан Пош успешно откликнулся на скидку после подачи с углового и удвоил преимущество гостей.

Хозяева поля еще в середине первого тайма имели возможность сократить отставание, но Маттео Политано не реализовал пенальти не сумев переиграть голкипера. Во второй половине встречи все попытки партенопейцев изменить результат остались безуспешными.

Болонья набрала 67 очков и поднялась на третье место в турнирной таблице Серии А. Наполи с 51 баллом занимает восьмое место.

Статистика матча Наполи - Болонья 36-го тура чемпионата Италии

Наполи - Болонья 0:2

Голы: Ндой 9, Пош 12

Нереализованный пенальти: Политано, 21 (вратарь)

Ожидаемые голы (xG): 1.57 - 1.29

Владение мячом: 59% - 41%

Удары: 16 - 11

Удары в створ: 6 - 4

Угловые: 9 - 3

Фолы: 15 - 11

Атаки: 123 - 72

Наполи: Мерет - Ди Лоренцо, Ррахмани, Ж. Жезус, Оливера (Маццокки, 81) - Замбо-Ангисса (Траоре, 81), Лоботка, Каюсте (Распадори, 73) - Политано (Нгонге, 61), Осимхен, Кварацхелия (Симеоне, 82)

Болонья: Равалья - Пош, Лукуми, Калафиори, Кристиансен - Фройлер (Эль-Аззузи, 83), Ндой (Салемакерс, 56), Эбишер - Урбански (Фаббиан, 73), Одгор (Орсолини, 53), Зиркзе (Кастро, 73)

Предупреждения: Кварацхелия, Каюсте - Лукуми.

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