Нойер проводит юбилейный 500-й матч в Бундеслиге

38-летний немец - четвертый кипер в истории чемпионата, достигший этой отметки.

Вратарь Баварии Мануэль Нойер проводит свой 500-й матч в рамках Бундеслиги.

В воскресенье, 12 мая, Бавария принимает дома Вольфсбург и после первых 30 минут ведет в счете 2:0.

Для Нойера этот матч является 500-м в рамках Бундеслиги. Свою первую игру немец провел еще в 2006 году, дебютировав за Шальке.

Кроме того 38-летний немец - четвертый вратарь в истории чемпионата, достигший этой отметки. Абсолютный рекорд принадлежит Оливеру Кану, на счету которого 557 матчей.

Ранее также сообщалось, на каких условиях Флик готов вернуться в Баварию.

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