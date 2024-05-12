Милан добавил в свой шортлист еще одного тренера, который сейчас на грани увольнения

Почеттино в случае увольнения не долго будет безработным.

Милан рассматривает назначение Маурисио Почеттино, утверждает Calcio Mercato.

Аргентинский наставник, согласно различным источникам, находится на грани увольнения из Челси. В случае, если отставка произойдет, Милан готов предложить Почеттино контракт.

Итальянский гранд продолжает поиск следующего нового тренера, но пока ни один из кандидатов не сумел договориться с руководством "россонери".

При этом в их списке присутствуют Сержиу Консейсау, Роберто Де Дзерби, Паулу Фонсека, Марк ван Боммел и Антонио Конте.

Ранее также сообщалось, на каких условиях Флик готов вернуться в Баварию.

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