Артета - о возможном чемпионстве: В футболе шанс есть всегда

Главный тренер Арсенала Микель Артета прокомментировал предстоящий финал сезона-2023/24.

Напомним, что после победы над МЮ Арсенал возглавил таблицу, опережая Сити на одно очко, он у "горожан" еще матч в запасе.

Тем не менее Артета верит, что есть шанс стать чемпионами, ведь в футболе шанс есть всегда. Также специалист признался, что будет смотреть матч Манчестер Сити - Тоттенхэм.

"Сегодня ставки была высоки, как и в матче с Тоттенхэмом. У вас нет права на ошибку, это большие команды, которые усложняют вам задачу, и у вас есть воля к победе – это эмоционально.

Сегодня мы хотели приоткрыть дверь к титулу, последний тур пройдет при наших болельщиках. Там будут наши семьи, и мы хотим вместе сделать этот день самым прекрасным.

Мы обязательно будем смотреть матч Манчестер Сити с Тоттенхэмом. Мы смотрим все матчи. Нам важен результат. В футболе шанс есть всегда", - приводит слова испанца Sky Sports.

Ранее также тен Хаг прокомментировал итоги матча против Арсенала.

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