iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Артета - о возможном чемпионстве: В футболе шанс есть всегда

Арсенал сохраняет надежду.
Вчера, 22:59
Микель Артета / Getty Images
Микель Артета / Getty Images

Главный тренер Арсенала Микель Артета прокомментировал предстоящий финал сезона-2023/24.

Напомним, что после победы над МЮ Арсенал возглавил таблицу, опережая Сити на одно очко, он у "горожан" еще матч в запасе.

Тем не менее Артета верит, что есть шанс стать чемпионами, ведь в футболе шанс есть всегда. Также специалист признался, что будет смотреть матч Манчестер Сити - Тоттенхэм.

"Сегодня ставки была высоки, как и в матче с Тоттенхэмом. У вас нет права на ошибку, это большие команды, которые усложняют вам задачу, и у вас есть воля к победе – это эмоционально.

Сегодня мы хотели приоткрыть дверь к титулу, последний тур пройдет при наших болельщиках. Там будут наши семьи, и мы хотим вместе сделать этот день самым прекрасным.

Мы обязательно будем смотреть матч Манчестер Сити с Тоттенхэмом. Мы смотрим все матчи. Нам важен результат. В футболе шанс есть всегда", - приводит слова испанца Sky Sports.

Ранее также тен Хаг прокомментировал итоги матча против Арсенала.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Микель Артета

Статьи по теме

Артета - о гонке с Ман Сити: Когда кто-то бросает тебе вызов и заставляет идти дальше, это делает тебя лучше Артета - о гонке с Ман Сити: Когда кто-то бросает тебе вызов и заставляет идти дальше, это делает тебя лучше
Артета высказался о судьбе Жезуса в Арсенале Артета высказался о судьбе Жезуса в Арсенале
Артета одержал юбилейную победу с Арсеналом в качестве тренера Артета одержал юбилейную победу с Арсеналом в качестве тренера
Артета - о трансфере Хаверца: Это было не мое решение Артета - о трансфере Хаверца: Это было не мое решение
Помочь журналистам

Видео

Ломаченко уничтожил Камбососа, остановив в 11-м раунде: видео лучших моментов боя
Ломаченко уничтожил Камбососа, остановив в 11-м раунде: видео лучших моментов боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина потеряла одну позицию, Костюк ворвалась в ТОП-20
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: товарищеские игры перед Евро-2024
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Сачко поднялся, Джокович первая ракетка мира
просмотров

Последние новости

Европа00:26
Симеоне стал обладателем абсолютного рекорда в Ла Лиге
Европа00:02
ПСЖ обидно проиграл в последнем матче Мбаппе на домашней арене
Вчера, 23:32
Европа23:32
Фанаты ПСЖ провели акцию прощания с Мбаппе
НБА23:10
Плей-офф НБА: Индиана принимает Нью-Йорк, Миннесота встретится с Денвером
НБА23:05
Определился порядок выбора команд на предстоящем драфте новичков НБА
Европа22:59
Артета - о возможном чемпионстве: В футболе шанс есть всегда
Европа22:40
Есть 50! Байер разгромил Бохум и продлил беспроигрышную серию
Формула 122:30
Хюлькенберг - о переходе в Ауди: Для меня решение не было очевидным
Европа22:06
Мбаппе согласился на значительное сокращение зарплаты ради перехода в Реал
Европа22:04
Тен Хаг - о матче с Арсеналом: Без 7 игроков стартового состава мы дали бой одной из лучших команд лиги
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK