Барселона может попрощаться со своим вратарем

Каталонская Барселона ищет различные варианты улучшения финансовой ситуации.

Как сообщает издание Mundo Deportivo, "сине-гранатовые" предложат уход из клуба запасному голкиперу Иньяки Пеньи. Если он согласится, то его продадут за "правильную цену".

В случае ухода Пеньи неизвестно, будут ли подписывать ему замену, если это произойдет, то сделка по приобретению нового вратаря должна быть как можно дешевле, если этого не удастся достичь, то каталонцы доверятся своей академии.

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Вторым голкипером Барсы может стать 20-летний Андер Астралага, а третьим 18-летний Диего Кочен.

Отметим, что в этом сезоне Иньяки Пенья подменял Марка-Андре тер Штегена во время его травмы, проведя 17 матчей, но его игра вызвала смешанные оценки у руководства клуба.

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