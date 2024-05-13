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"Они не привыкли к трудностям": экс-игрок ПСЖ объяснил, почему клуб не выиграл ЛЧ с Мбаппе

Такой турнир не может выиграть один игрок.
Сегодня, 20:19
Тома Менье / Getty Images
Тома Менье / Getty Images

Экс-игрок ПСЖ Тома Менье рассказал, почему клуб так и не смог выиграть Лигу чемпионов с Килианом Мбаппе.

Напомним, Менье провел в Париже четыре сезона, затем  свободным агентом ушел в Боруссию, и оттуда в Трабзонспор.

Защитник заявил, что Лигу чемпионов не может выиграть один игрок, а ПСЖ, как команда, не готов к трудностям, играя в чемпионате Франции.

"Лигу чемпионов нельзя выиграть просто так, лишь имея в составе одного игрока. Посмотрите на Сити – у них сумасшедший состав, но они выиграли ее только в прошлом году. Челси тоже потребовалось время. Лига чемпионов – лишь одна из деталей эволюции клуба.

Проблема ПСЖ не в Килиане, а в том, что он играет не в таком чемпионате, как Ла Лига, АПЛ, Серия А или Бундеслига. Они не были слабее Дортмунда в полуфинале, но не привыкли к трудностям", - приводит слова Менье L’Equipe.

Напомним, ранее ПСЖ проиграл последний матч Мбаппе на Парк-де-Пренс.

 

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПСЖ

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