"Сколько трофеев они выиграли?": Экс-игрок Баварии раскритиковал трансфер Кейна
Бывший хавбек Баварии Дитмар Хаманн не уверен, что переход Харри Кейна оправдал себя.
Немец заявил, что на Кейна было потрачено огромное количество денег, но клуб не завоевал ни одного трофея и даже забил меньше, чем в прошлом сезоне.
"Сколько трофеев они выиграли? В прошлом сезоне без Кейна Бавария забила больше голов, чем сейчас. У него очень высокая зарплата, и он стоил более 100 миллионов. Если бы впереди играл Тель, обязательно ли их положение было бы хуже? Я вовсе не виню его, конечно нет.
Против Арсенала Бавария сыграла хорошо –Кейн был малозаметен. В матче с Реалом было то же самое. А потом он ушел после 80-й минуты, потому что у него болела спина. Честно говоря, я не понимаю этого. Мне повезло, я часто играл в финалах, еще чаще – в полуфиналах. Я не видел, чтобы игрок уходил с поля в таком важном матче – в десяти минутах от финала Лиги чемпионов – из-за того, что у него болит спина. Я этого абсолютно не понимаю.
Но клуб продал много футболок с его фамилией. Это был звездный трансфер. Можно спорить о том, было ли это ошибкой. В любом случае, я бы задался вопросом: было бы для клуба лучше иметь 100 миллионов на счете, а ему – снова оказаться на острове", - приводит слова Хаманна Sky Sport.
Ранее также сообщалось, что Бавария пыталась заполучить тренера из АПЛ.
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