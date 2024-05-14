Мбаппе стал лучшим игроком чемпионата Франции пятый год подряд
Национальный союз профессиональных футболистов Франции (UNFP) назвал лучшего игрока сезона.
Им пятый сезон поряд стал форвард ПСЖ Килиан Мбаппе. Ранее француз выигрывал эту награду в 2019, 2021, 2022 и 2023 годах. В 2020-м награду не вручали из-за пандемии коронавируса.
𝐊𝐲𝐥𝐢𝐚𝐧 𝐌𝐁𝐀𝐏𝐏𝟓 ⭐️ 5e Trophée UNFP consécutif de meilleur joueur de @Ligue1Ubereats pour @kylianmbappe— UNFP (@UNFP) May 13, 2024
Félicitations, au revoir et à... bientôt Kylian 📷 #TropheesUNFP pic.twitter.com/VTptBwJfTC
Таким образом Килиан обвноил собственный рекорд, оторвавшись от второго и третьего мест. Ранее трижды эту награду получал Златан Ибрагимович и дважды Эден Азар.
В рамках французской Лиги 1 Килиан Мбаппе провел 29 матчей, в которых забил 27 голов и сделал семь ассистов.
Ранее экс-игрок ПСЖ объяснил, почему клуб так и не смог выиграть Лигу чемпионов.
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