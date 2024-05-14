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Мбаппе стал лучшим игроком чемпионата Франции пятый год подряд

Форвард улучшил собственный рекорд.
Сегодня, 00:54
Килиан Мбаппе / Getty Images
Килиан Мбаппе / Getty Images

Национальный союз профессиональных футболистов Франции (UNFP) назвал лучшего игрока сезона.

Им пятый сезон поряд стал форвард ПСЖ Килиан Мбаппе. Ранее француз выигрывал эту награду в 2019, 2021, 2022 и 2023 годах. В 2020-м награду не вручали из-за пандемии коронавируса.

Таким образом Килиан обвноил собственный рекорд, оторвавшись от второго и третьего мест. Ранее трижды эту награду получал Златан Ибрагимович и дважды Эден Азар.

В рамках французской Лиги 1 Килиан Мбаппе провел 29 матчей, в которых забил 27 голов и сделал семь ассистов.

Ранее экс-игрок ПСЖ объяснил, почему клуб так и не смог выиграть Лигу чемпионов.

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